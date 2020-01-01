Niza Global (NIZA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Niza Global (NIZA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Niza Global (NIZA) Informacije

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Službena web stranica:
https://niza.io/
Bijela knjiga:
https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb

Niza Global (NIZA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Niza Global (NIZA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 504.39K
Ukupna količina:
$ 7.69B
Količina u optjecaju:
$ 7.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 655.90K
Povijesni maksimum:
$ 0.045
Povijesni minimum:
$ 0.000041056269446749
Trenutna cijena:
$ 0.00006559
Niza Global (NIZA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Niza Global (NIZA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NIZA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NIZA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NIZA tokena, istražite NIZA cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

