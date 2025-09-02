NOVA (SN68) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.87 24-satna najniža cijena $ 4.14 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.87 24-satna najviša cijena $ 4.14 Najviša cijena ikada $ 14.03 Najniža cijena $ 3.87 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -3.17% Promjena cijene (7D) -8.52%

NOVA (SN68) cijena u stvarnom vremenu je $3.98. Tijekom protekla 24 sata, SN68trgovalo je između najniže cijene $ 3.87 i najviše cijene $ 4.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN68 je $ 14.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.87.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN68 se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -8.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOVA (SN68)

Tržišna kapitalizacija $ 8.87M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.87M Količina u optjecaju 2.23M Ukupna količina 2,229,124.527257592

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOVA je $ 8.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN68 je 2.23M, s ukupnom količinom od 2229124.527257592. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.87M.