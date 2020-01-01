Node Sphere AI (NSAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Node Sphere AI (NSAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Node Sphere AI (NSAI) Informacije

Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers.

Službena web stranica:
https://nodesphereai.com

Node Sphere AI (NSAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Node Sphere AI (NSAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 416.59K
Ukupna količina:
$ 999.88M
Količina u optjecaju:
$ 999.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 416.59K
Povijesni maksimum:
$ 0.00362121
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00042816
Node Sphere AI (NSAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Node Sphere AI (NSAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NSAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NSAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NSAI tokena, istražite NSAI cijenu tokena uživo!

NSAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NSAI? Naša NSAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.