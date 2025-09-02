Node Sphere AI (NSAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00362121$ 0.00362121 $ 0.00362121 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) +1.71% Promjena cijene (7D) +67.54% Promjena cijene (7D) +67.54%

Node Sphere AI (NSAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NSAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSAI je $ 0.00362121, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSAI se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +1.71% u posljednjih 24 sata i +67.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Node Sphere AI (NSAI)

Tržišna kapitalizacija $ 381.10K$ 381.10K $ 381.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 381.10K$ 381.10K $ 381.10K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,881,949.925324 999,881,949.925324 999,881,949.925324

Trenutačna tržišna kapitalizacija Node Sphere AI je $ 381.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSAI je 999.88M, s ukupnom količinom od 999881949.925324. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 381.10K.