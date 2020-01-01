FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FARTCOIN (FARTCOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FARTCOIN (FARTCOIN) Informacije Fartcoin is a MEME token on the SOL chain. Službena web stranica: https://fart.dev/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump Kupi FARTCOIN odmah!

FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FARTCOIN (FARTCOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 763.54M $ 763.54M $ 763.54M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 763.54M $ 763.54M $ 763.54M Povijesni maksimum: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Povijesni minimum: $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 $ 0.000004723471365755 Trenutna cijena: $ 0.76354 $ 0.76354 $ 0.76354 Saznajte više o cijeni FARTCOIN (FARTCOIN)

Detaljna struktura tokena FARTCOIN(FARTCOIN) Detaljnije istražite kako se FARTCOIN tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Fartcoin (FARTCOIN) is a meme coin built on the Solana blockchain, distinguished by its playful, community-driven approach and innovative tokenomics. While detailed quantitative data on supply, allocation, and vesting is not available in public token unlock datasets, qualitative sources provide a comprehensive overview of its economic mechanisms. Issuance Mechanism Submission-Based Distribution: Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem.

Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem. Airdrops and Dropgames: Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users.

Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users. No Evidence of Traditional Mining or Staking: There is no indication of a mining or proof-of-stake mechanism for Fartcoin. The focus is on creative and social engagement rather than computational or capital-based issuance. Allocation Mechanism While specific allocation percentages are not disclosed, the following mechanisms are highlighted: Mechanism Description Community Rewards Tokens are distributed to users for submitting jokes, memes, and participating in events. Airdrops/Dropgames Periodic token distributions to active or new community members. Exchange Listings Fartcoin is available on major exchanges (e.g., Binance.US, Bitstamp), facilitating broad access. No Explicit Team/Investor Allocations There is no public data on allocations for the team, advisors, or investors, suggesting a strong emphasis on community distribution. Usage and Incentive Mechanism Community Engagement: The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities.

The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities. Transaction "Gas Fee" Effect: Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience.

Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience. Potential for Staking and Governance: While not currently implemented, future plans may include staking and governance features, allowing users to earn rewards and participate in project decisions. Locking Mechanism No Explicit Locking or Vesting: There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion.

There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion. Open Market Trading: Tokens are freely tradable on decentralized and centralized exchanges, with no restrictions on transfer or sale. Unlocking Time Immediate Distribution: Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period.

Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period. No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting cliffs. Summary Table Aspect Details Issuance Submission-based (jokes/memes), airdrops, dropgames Allocation Community rewards, airdrops, exchange listings; no public team/investor allocation data Usage/Incentives Meme contests, community engagement, transaction effects, potential future staking/gov. Locking None; tokens are immediately liquid and tradable Unlocking Immediate; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Technological Innovation: Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal).

Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal). Market Performance: Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges.

Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges. Cultural Impact: The project is positioned as both a meme coin and an experimental platform at the intersection of blockchain and AI. Conclusion:

Fartcoin's tokenomics are designed to maximize community engagement and creativity, with a focus on immediate, gamified distribution and minimal restrictions. The lack of traditional vesting or locking mechanisms underscores its meme-driven, open-access ethos. For the most up-to-date details on airdrops or distribution events, users should monitor Fartcoin's official channels.

FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FARTCOIN (FARTCOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FARTCOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FARTCOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FARTCOIN tokena, istražite FARTCOIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FARTCOIN Jeste li zainteresirani za dodavanje FARTCOIN (FARTCOIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FARTCOIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FARTCOIN na MEXC-u odmah!

FARTCOIN (FARTCOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FARTCOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FARTCOIN povijest cijena odmah!

FARTCOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FARTCOIN? Naša FARTCOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FARTCOIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!