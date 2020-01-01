Ninja Protocol (NINJA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ninja Protocol (NINJA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ninja Protocol (NINJA) Informacije Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Službena web stranica: https://ninjaprotocol.io/ Bijela knjiga: https://docs.ninjaprotocol.io/

Ninja Protocol (NINJA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ninja Protocol (NINJA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.87K $ 36.87K $ 36.87K Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.87K $ 36.87K $ 36.87K Povijesni maksimum: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00184381 $ 0.00184381 $ 0.00184381 Saznajte više o cijeni Ninja Protocol (NINJA)

Ninja Protocol (NINJA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ninja Protocol (NINJA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NINJA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NINJA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NINJA tokena, istražite NINJA cijenu tokena uživo!

NINJA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NINJA? Naša NINJA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NINJA predviđanje cijene tokena odmah!

