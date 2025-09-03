Ninja Protocol (NINJA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00178113 24-satna najniža cijena $ 0.00184843 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00178113 24-satna najviša cijena $ 0.00184843 Najviša cijena ikada $ 2.88 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.79% Promjena cijene (1D) +1.93% Promjena cijene (7D) -4.13%

Ninja Protocol (NINJA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00184142. Tijekom protekla 24 sata, NINJAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178113 i najviše cijene $ 0.00184843, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NINJA je $ 2.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NINJA se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +1.93% u posljednjih 24 sata i -4.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ninja Protocol (NINJA)

Tržišna kapitalizacija $ 36.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.82K Količina u optjecaju 20.00M Ukupna količina 19,996,500.19

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ninja Protocol je $ 36.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NINJA je 20.00M, s ukupnom količinom od 19996500.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.82K.