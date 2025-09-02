Niftyx Protocol (SHROOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00832851 $ 0.00832851 $ 0.00832851 24-satna najniža cijena $ 0.00979313 $ 0.00979313 $ 0.00979313 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00832851$ 0.00832851 $ 0.00832851 24-satna najviša cijena $ 0.00979313$ 0.00979313 $ 0.00979313 Najviša cijena ikada $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Najniža cijena $ 0.00362545$ 0.00362545 $ 0.00362545 Promjena cijene (1H) -1.72% Promjena cijene (1D) -2.85% Promjena cijene (7D) -14.11% Promjena cijene (7D) -14.11%

Niftyx Protocol (SHROOM) cijena u stvarnom vremenu je $0.0084561. Tijekom protekla 24 sata, SHROOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00832851 i najviše cijene $ 0.00979313, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHROOM je $ 1.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00362545.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHROOM se promijenio za -1.72% u posljednjih sat vremena, -2.85% u posljednjih 24 sata i -14.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Niftyx Protocol (SHROOM)

Tržišna kapitalizacija $ 434.53K$ 434.53K $ 434.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 554.36K$ 554.36K $ 554.36K Količina u optjecaju 51.39M 51.39M 51.39M Ukupna količina 65,557,424.10714285 65,557,424.10714285 65,557,424.10714285

Trenutačna tržišna kapitalizacija Niftyx Protocol je $ 434.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHROOM je 51.39M, s ukupnom količinom od 65557424.10714285. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 554.36K.