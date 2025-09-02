Više o NEMO

Nemo Sum Cijena (NEMO)

Neuvršten

1 NEMO u USD cijena uživo:

-0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nemo Sum (NEMO)
Nemo Sum (NEMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

-0.77%

-3.39%

-3.39%

Nemo Sum (NEMO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEMO je $ 0.055695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEMO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nemo Sum (NEMO)

$ 150.35K
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nemo Sum je $ 150.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEMO je 928.67M, s ukupnom količinom od 978667512.6607183. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.45K.

Nemo Sum (NEMO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nemo Sum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nemo Sum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nemo Sum u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nemo Sum u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.77%
30 dana$ 0+34.82%
60 dana$ 0+51.35%
90 dana$ 0--

Što je Nemo Sum (NEMO)

NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nemo Sum (NEMO)

Službena web-stranica

Nemo Sum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nemo Sum (NEMO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nemo Sum (NEMO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nemo Sum.

Provjerite Nemo Sum predviđanje cijene sada!

NEMO u lokalnim valutama

Nemo Sum (NEMO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nemo Sum (NEMO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEMO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nemo Sum (NEMO)

Koliko Nemo Sum (NEMO) vrijedi danas?
Cijena NEMO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEMO u USD?
Trenutačna cijena NEMO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nemo Sum?
Tržišna kapitalizacija za NEMO je $ 150.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEMO?
Količina u optjecaju za NEMO je 928.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEMO?
NEMO je postigao ATH cijenu od 0.055695 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEMO?
NEMO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEMO?
24-satni obujam trgovanja za NEMO je -- USD.
Hoće li NEMO još narasti ove godine?
NEMO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEMO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

