Nemo Sum (NEMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.055695$ 0.055695 $ 0.055695 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.77% Promjena cijene (7D) -3.39% Promjena cijene (7D) -3.39%

Nemo Sum (NEMO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NEMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEMO je $ 0.055695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEMO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i -3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nemo Sum (NEMO)

Tržišna kapitalizacija $ 150.35K$ 150.35K $ 150.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.45K$ 158.45K $ 158.45K Količina u optjecaju 928.67M 928.67M 928.67M Ukupna količina 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183 978,667,512.6607183

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nemo Sum je $ 150.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEMO je 928.67M, s ukupnom količinom od 978667512.6607183. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.45K.