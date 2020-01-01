Nemo Sum (NEMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nemo Sum (NEMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nemo Sum (NEMO) Informacije NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Službena web stranica: https://nemosum.io Kupi NEMO odmah!

Nemo Sum (NEMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nemo Sum (NEMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 141.74K $ 141.74K $ 141.74K Ukupna količina: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Količina u optjecaju: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.37K $ 149.37K $ 149.37K Povijesni maksimum: $ 0.055695 $ 0.055695 $ 0.055695 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00015288 $ 0.00015288 $ 0.00015288 Saznajte više o cijeni Nemo Sum (NEMO)

Nemo Sum (NEMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nemo Sum (NEMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NEMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NEMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NEMO tokena, istražite NEMO cijenu tokena uživo!

NEMO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NEMO? Naša NEMO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NEMO predviđanje cijene tokena odmah!

