MUTATIO (FLIES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.467088 $ 0.467088 $ 0.467088 24-satna najniža cijena $ 0.600687 $ 0.600687 $ 0.600687 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.467088$ 0.467088 $ 0.467088 24-satna najviša cijena $ 0.600687$ 0.600687 $ 0.600687 Najviša cijena ikada $ 14.17$ 14.17 $ 14.17 Najniža cijena $ 0.133692$ 0.133692 $ 0.133692 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) -19.40% Promjena cijene (7D) +4.32% Promjena cijene (7D) +4.32%

MUTATIO (FLIES) cijena u stvarnom vremenu je $0.484112. Tijekom protekla 24 sata, FLIEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.467088 i najviše cijene $ 0.600687, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLIES je $ 14.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.133692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLIES se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -19.40% u posljednjih 24 sata i +4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MUTATIO (FLIES)

Tržišna kapitalizacija $ 274.04K$ 274.04K $ 274.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 274.04K$ 274.04K $ 274.04K Količina u optjecaju 563.71K 563.71K 563.71K Ukupna količina 563,707.0 563,707.0 563,707.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MUTATIO je $ 274.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLIES je 563.71K, s ukupnom količinom od 563707.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.04K.