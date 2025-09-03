MultiPlanetary Inus (INUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -0.15% Promjena cijene (7D) -14.82% Promjena cijene (7D) -14.82%

MultiPlanetary Inus (INUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INUS se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -14.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MultiPlanetary Inus (INUS)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 356.56K$ 356.56K $ 356.56K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MultiPlanetary Inus je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INUS je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 356.56K.