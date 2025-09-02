Baby Shark Meme (BABYSHARK) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0010692
24-satna najniža cijena
$ 0.0011395
24-satna najviša cijena
$ 0.0010692
$ 0.0011395
$ 0.1883438358982307
$ 0.000837027518705513
+0.04%
-0.35%
+8.89%
+8.89%
Baby Shark Meme (BABYSHARK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0011007. Tijekom protekla 24 sata, BABYSHARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010692 i najviše cijene $ 0.0011395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSHARK je $ 0.1883438358982307, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000837027518705513.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSHARK se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +8.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Baby Shark Meme (BABYSHARK)
No.2142
$ 934.88K
$ 56.06K
$ 1.10M
849.35M
999,999,736
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Shark Meme je $ 934.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.06K. Količina u optjecaju BABYSHARK je 849.35M, s ukupnom količinom od 999999736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Baby Shark Meme za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000003869
-0.35%
30 dana
$ +0.0000777
+7.59%
60 dana
$ -0.0000153
-1.38%
90 dana
$ -0.0004163
-27.45%
Baby Shark Meme promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BABYSHARK od $ -0.000003869 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Baby Shark Meme 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000777 (+7.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Baby Shark Meme 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BABYSHARK od $ -0.0000153 (-1.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Baby Shark Meme 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004163 (-27.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Baby Shark Meme (BABYSHARK)?
Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.
Baby Shark Meme Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Baby Shark Meme (BABYSHARK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Shark Meme (BABYSHARK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Shark Meme.
Razumijevanje tokenomike Baby Shark Meme (BABYSHARK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYSHARK opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Baby Shark Meme (BABYSHARK)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.