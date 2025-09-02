Više o BABYSHARK

Baby Shark Meme Logotip

Baby Shark Meme Cijena(BABYSHARK)

1 BABYSHARK u USD cijena uživo:

$0.0011016
$0.0011016$0.0011016
-0.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Shark Meme (BABYSHARK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:25:58 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0010692
$ 0.0010692$ 0.0010692
24-satna najniža cijena
$ 0.0011395
$ 0.0011395$ 0.0011395
24-satna najviša cijena

$ 0.0010692
$ 0.0010692$ 0.0010692

$ 0.0011395
$ 0.0011395$ 0.0011395

$ 0.1883438358982307
$ 0.1883438358982307$ 0.1883438358982307

$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513$ 0.000837027518705513

+0.04%

-0.35%

+8.89%

+8.89%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0011007. Tijekom protekla 24 sata, BABYSHARKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010692 i najviše cijene $ 0.0011395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSHARK je $ 0.1883438358982307, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000837027518705513.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSHARK se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +8.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Shark Meme (BABYSHARK)

No.2142

$ 934.88K
$ 934.88K$ 934.88K

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

849.35M
849.35M 849.35M

999,999,736
999,999,736 999,999,736

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Shark Meme je $ 934.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.06K. Količina u optjecaju BABYSHARK je 849.35M, s ukupnom količinom od 999999736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Baby Shark Meme za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000003869-0.35%
30 dana$ +0.0000777+7.59%
60 dana$ -0.0000153-1.38%
90 dana$ -0.0004163-27.45%
Baby Shark Meme promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BABYSHARK od $ -0.000003869 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Baby Shark Meme 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000777 (+7.59%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Baby Shark Meme 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BABYSHARK od $ -0.0000153 (-1.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Baby Shark Meme 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004163 (-27.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Baby Shark Meme (BABYSHARK)?

Pogledajte Baby Shark Meme stranicu Povijest cijena sada.

Što je Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Baby Shark Meme ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BABYSHARK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Baby Shark Meme na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Baby Shark Meme učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Baby Shark Meme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Shark Meme (BABYSHARK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Shark Meme (BABYSHARK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Shark Meme.

Provjerite Baby Shark Meme predviđanje cijene sada!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Shark Meme (BABYSHARK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYSHARK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Tražiš kako kupiti Baby Shark Meme? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Baby Shark Meme na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BABYSHARK u lokalnim valutama

Baby Shark Meme Resurs

Za dublje razumijevanje Baby Shark Meme, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Baby Shark Meme web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Shark Meme

Koliko Baby Shark Meme (BABYSHARK) vrijedi danas?
Cijena BABYSHARK uživo u USD je 0.0011007 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYSHARK u USD?
Trenutačna cijena BABYSHARK u USD je $ 0.0011007. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Shark Meme?
Tržišna kapitalizacija za BABYSHARK je $ 934.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYSHARK?
Količina u optjecaju za BABYSHARK je 849.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYSHARK?
BABYSHARK je postigao ATH cijenu od 0.1883438358982307 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYSHARK?
BABYSHARK je vidio ATL cijenu od 0.000837027518705513 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYSHARK?
24-satni obujam trgovanja za BABYSHARK je $ 56.06K USD.
Hoće li BABYSHARK još narasti ove godine?
BABYSHARK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYSHARK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:25:58 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

