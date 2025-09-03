mPendle (MPENDLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 24-satna najniža cijena $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24-satna najviša cijena $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Najviša cijena ikada $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 Najniža cijena $ 0.79185$ 0.79185 $ 0.79185 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -12.51% Promjena cijene (7D) -12.51%

mPendle (MPENDLE) cijena u stvarnom vremenu je $2.18. Tijekom protekla 24 sata, MPENDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 2.12 i najviše cijene $ 2.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPENDLE je $ 5.15, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.79185.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPENDLE se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -12.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu mPendle (MPENDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija mPendle je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPENDLE je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.