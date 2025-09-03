motion (MOTION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001801 24-satna najniža cijena $ 0.00010161 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00483787 Najniža cijena $ 0.00001801 Promjena cijene (1H) +1.56% Promjena cijene (1D) -77.33% Promjena cijene (7D) -81.25%

motion (MOTION) cijena u stvarnom vremenu je $0.000023. Tijekom protekla 24 sata, MOTIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001801 i najviše cijene $ 0.00010161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOTION je $ 0.00483787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001801.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOTION se promijenio za +1.56% u posljednjih sat vremena, -77.33% u posljednjih 24 sata i -81.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu motion (MOTION)

Tržišna kapitalizacija $ 23.00K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.00K Količina u optjecaju 999.84M Ukupna količina 999,836,177.274041

Trenutačna tržišna kapitalizacija motion je $ 23.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOTION je 999.84M, s ukupnom količinom od 999836177.274041. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.00K.