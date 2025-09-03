MORRIS (MORRIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00850941 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.30% Promjena cijene (1D) +3.16% Promjena cijene (7D) +6.53%

MORRIS (MORRIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MORRIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORRIS je $ 0.00850941, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORRIS se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, +3.16% u posljednjih 24 sata i +6.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MORRIS (MORRIS)

Tržišna kapitalizacija $ 23.72K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.72K Količina u optjecaju 999.57M Ukupna količina 999,573,457.228621

Trenutačna tržišna kapitalizacija MORRIS je $ 23.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MORRIS je 999.57M, s ukupnom količinom od 999573457.228621. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.72K.