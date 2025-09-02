Monko (MONKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +3.04% Promjena cijene (7D) -22.47% Promjena cijene (7D) -22.47%

Monko (MONKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKO se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +3.04% u posljednjih 24 sata i -22.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monko (MONKO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Količina u optjecaju 973.38B 973.38B 973.38B Ukupna količina 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monko je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONKO je 973.38B, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.