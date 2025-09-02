Više o MOBI

Mobius Cijena (MOBI)

1 MOBI u USD cijena uživo:

$0.00377195
+4.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Mobius (MOBI)
Mobius (MOBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00348263
24-satna najniža cijena
$ 0.00380976
24-satna najviša cijena

$ 0.00348263
$ 0.00380976
$ 0.356026
$ 0
+1.63%

+4.68%

+3.64%

+3.64%

Mobius (MOBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00377195. Tijekom protekla 24 sata, MOBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00348263 i najviše cijene $ 0.00380976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOBI je $ 0.356026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOBI se promijenio za +1.63% u posljednjih sat vremena, +4.68% u posljednjih 24 sata i +3.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mobius (MOBI)

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

514.00M
514.00M 514.00M

887,990,859.0
887,990,859.0 887,990,859.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mobius je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOBI je 514.00M, s ukupnom količinom od 887990859.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.35M.

Mobius (MOBI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mobius u USD iznosila je $ +0.00016861.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mobius u USD iznosila je $ -0.0005310954.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mobius u USD iznosila je $ -0.0001741347.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mobius u USD iznosila je $ -0.000117716863893642.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00016861+4.68%
30 dana$ -0.0005310954-14.08%
60 dana$ -0.0001741347-4.61%
90 dana$ -0.000117716863893642-3.02%

Što je Mobius (MOBI)

Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles.

Resurs Mobius (MOBI)

Službena web-stranica

Mobius Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mobius (MOBI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mobius (MOBI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mobius.

Provjerite Mobius predviđanje cijene sada!

MOBI u lokalnim valutama

Mobius (MOBI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mobius (MOBI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOBI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mobius (MOBI)

Koliko Mobius (MOBI) vrijedi danas?
Cijena MOBI uživo u USD je 0.00377195 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOBI u USD?
Trenutačna cijena MOBI u USD je $ 0.00377195. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mobius?
Tržišna kapitalizacija za MOBI je $ 1.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOBI?
Količina u optjecaju za MOBI je 514.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOBI?
MOBI je postigao ATH cijenu od 0.356026 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOBI?
MOBI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOBI?
24-satni obujam trgovanja za MOBI je -- USD.
Hoće li MOBI još narasti ove godine?
MOBI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOBI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Mobius (MOBI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

