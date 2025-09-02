Mobius (MOBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00348263 $ 0.00348263 $ 0.00348263 24-satna najniža cijena $ 0.00380976 $ 0.00380976 $ 0.00380976 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00348263$ 0.00348263 $ 0.00348263 24-satna najviša cijena $ 0.00380976$ 0.00380976 $ 0.00380976 Najviša cijena ikada $ 0.356026$ 0.356026 $ 0.356026 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.63% Promjena cijene (1D) +4.68% Promjena cijene (7D) +3.64% Promjena cijene (7D) +3.64%

Mobius (MOBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00377195. Tijekom protekla 24 sata, MOBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00348263 i najviše cijene $ 0.00380976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOBI je $ 0.356026, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOBI se promijenio za +1.63% u posljednjih sat vremena, +4.68% u posljednjih 24 sata i +3.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mobius (MOBI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Količina u optjecaju 514.00M 514.00M 514.00M Ukupna količina 887,990,859.0 887,990,859.0 887,990,859.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mobius je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOBI je 514.00M, s ukupnom količinom od 887990859.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.35M.