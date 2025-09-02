MOAI (MOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01683581 $ 0.01683581 $ 0.01683581 24-satna najniža cijena $ 0.01774142 $ 0.01774142 $ 0.01774142 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01683581$ 0.01683581 $ 0.01683581 24-satna najviša cijena $ 0.01774142$ 0.01774142 $ 0.01774142 Najviša cijena ikada $ 0.392353$ 0.392353 $ 0.392353 Najniža cijena $ 0.00109089$ 0.00109089 $ 0.00109089 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.42% Promjena cijene (7D) +5.15% Promjena cijene (7D) +5.15%

MOAI (MOAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01748616. Tijekom protekla 24 sata, MOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01683581 i najviše cijene $ 0.01774142, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOAI je $ 0.392353, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00109089.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i +5.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MOAI (MOAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Količina u optjecaju 99.94M 99.94M 99.94M Ukupna količina 99,944,281.38303939 99,944,281.38303939 99,944,281.38303939

Trenutačna tržišna kapitalizacija MOAI je $ 1.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOAI je 99.94M, s ukupnom količinom od 99944281.38303939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.75M.