Mithril (MITH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.25% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) -10.46% Promjena cijene (7D) -10.46%

Mithril (MITH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MITHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MITH je $ 3.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MITH se promijenio za +1.25% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mithril (MITH)

Tržišna kapitalizacija $ 115.90K$ 115.90K $ 115.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 187.30K$ 187.30K $ 187.30K Količina u optjecaju 618.75M 618.75M 618.75M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mithril je $ 115.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MITH je 618.75M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 187.30K.