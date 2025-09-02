MISATO (MISATO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01148479$ 0.01148479 $ 0.01148479 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.48% Promjena cijene (1D) -3.27% Promjena cijene (7D) -7.68% Promjena cijene (7D) -7.68%

MISATO (MISATO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MISATOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MISATO je $ 0.01148479, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MISATO se promijenio za -1.48% u posljednjih sat vremena, -3.27% u posljednjih 24 sata i -7.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MISATO (MISATO)

Tržišna kapitalizacija $ 237.45K$ 237.45K $ 237.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.45K$ 237.45K $ 237.45K Količina u optjecaju 998.55M 998.55M 998.55M Ukupna količina 998,553,604.9906071 998,553,604.9906071 998,553,604.9906071

Trenutačna tržišna kapitalizacija MISATO je $ 237.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MISATO je 998.55M, s ukupnom količinom od 998553604.9906071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.45K.