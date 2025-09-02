Više o METERA

METERA Logotip

METERA Cijena (METERA)

Neuvršten

1 METERA u USD cijena uživo:

$0.00144859
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena METERA (METERA)
METERA (METERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00140807
24-satna najniža cijena
$ 0.00149297
24-satna najviša cijena

$ 0.00140807
$ 0.00149297
$ 0.00224038
$ 0
+1.51%

+0.83%

-5.18%

-5.18%

METERA (METERA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00144852. Tijekom protekla 24 sata, METERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00140807 i najviše cijene $ 0.00149297, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METERA je $ 0.00224038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METERA se promijenio za +1.51% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i -5.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu METERA (METERA)

$ 729.32K
--
$ 1.45M
502.09M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija METERA je $ 729.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METERA je 502.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.

METERA (METERA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz METERA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz METERA u USD iznosila je $ +0.0001222962.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz METERA u USD iznosila je $ +0.0006991148.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz METERA u USD iznosila je $ -0.0000874386043518871.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.83%
30 dana$ +0.0001222962+8.44%
60 dana$ +0.0006991148+48.26%
90 dana$ -0.0000874386043518871-5.69%

Što je METERA (METERA)

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

Resurs METERA (METERA)

Službena web-stranica

METERA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će METERA (METERA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših METERA (METERA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za METERA.

Provjerite METERA predviđanje cijene sada!

METERA u lokalnim valutama

METERA (METERA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike METERA (METERA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o METERA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o METERA (METERA)

Koliko METERA (METERA) vrijedi danas?
Cijena METERA uživo u USD je 0.00144852 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena METERA u USD?
Trenutačna cijena METERA u USD je $ 0.00144852. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija METERA?
Tržišna kapitalizacija za METERA je $ 729.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za METERA?
Količina u optjecaju za METERA je 502.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za METERA?
METERA je postigao ATH cijenu od 0.00224038 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za METERA?
METERA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za METERA?
24-satni obujam trgovanja za METERA je -- USD.
Hoće li METERA još narasti ove godine?
METERA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte METERA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
METERA (METERA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

