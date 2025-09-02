METERA (METERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00140807 - $ 0.00149297
24-satna najniža cijena $ 0.00140807
24-satna najviša cijena $ 0.00149297
Najviša cijena ikada $ 0.00224038
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +1.51%
Promjena cijene (1D) +0.83%
Promjena cijene (7D) -5.18%

METERA (METERA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00144852. Tijekom protekla 24 sata, METERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00140807 i najviše cijene $ 0.00149297, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METERA je $ 0.00224038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METERA se promijenio za +1.51% u posljednjih sat vremena, +0.83% u posljednjih 24 sata i -5.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu METERA (METERA)

Tržišna kapitalizacija $ 729.32K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M
Količina u optjecaju 502.09M
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija METERA je $ 729.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METERA je 502.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.