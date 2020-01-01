METERA (METERA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u METERA (METERA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

METERA (METERA) Informacije Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage. Službena web stranica: https://www.meteraprotocol.io/ Kupi METERA odmah!

METERA (METERA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za METERA (METERA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 703.45K $ 703.45K $ 703.45K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 502.09M $ 502.09M $ 502.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Povijesni maksimum: $ 0.00224038 $ 0.00224038 $ 0.00224038 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00140106 $ 0.00140106 $ 0.00140106 Saznajte više o cijeni METERA (METERA)

METERA (METERA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike METERA (METERA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METERA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METERA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METERA tokena, istražite METERA cijenu tokena uživo!

METERA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide METERA? Naša METERA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte METERA predviđanje cijene tokena odmah!

