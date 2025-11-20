Meter Stable Cijena danas

Trenutačna cijena Meter Stable (MTR) danas je $ 0.560665, s promjenom od 22.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MTR u USD je $ 0.560665 po MTR.

Meter Stable trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 191,771, s količinom u optjecaju od 391.72K MTR. Tijekom posljednja 24 sata, MTR trgovao je između $ 0.458517 (niska) i $ 0.567272 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 32.69, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.181504.

U kratkoročnim performansama, MTR se kretao +14.67% u posljednjem satu i +11.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Meter Stable (MTR)

Tržišna kapitalizacija $ 191.77K$ 191.77K $ 191.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 191.77K$ 191.77K $ 191.77K Količina u optjecaju 391.72K 391.72K 391.72K Ukupna količina 391,721.0 391,721.0 391,721.0

