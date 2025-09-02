Metafluence (METO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04077849$ 0.04077849 $ 0.04077849 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) -0.26% Promjena cijene (7D) +13.92% Promjena cijene (7D) +13.92%

Metafluence (METO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, METOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METO je $ 0.04077849, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METO se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -0.26% u posljednjih 24 sata i +13.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metafluence (METO)

Tržišna kapitalizacija $ 141.35K$ 141.35K $ 141.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 376.94K$ 376.94K $ 376.94K Količina u optjecaju 1.80B 1.80B 1.80B Ukupna količina 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0 4,800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metafluence je $ 141.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METO je 1.80B, s ukupnom količinom od 4800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 376.94K.