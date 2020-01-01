Metafluence (METO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metafluence (METO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metafluence (METO) Informacije In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3.

Metafluence (METO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metafluence (METO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 141.54K $ 141.54K $ 141.54K Ukupna količina: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Količina u optjecaju: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 377.45K $ 377.45K $ 377.45K Povijesni maksimum: $ 0.04077849 $ 0.04077849 $ 0.04077849 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Metafluence (METO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metafluence (METO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METO tokena, istražite METO cijenu tokena uživo!

