MEMEXSOL Cijena danas

Trenutačna cijena MEMEXSOL (MEMEXSOL) danas je $ 0.00002618, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEMEXSOL u USD je $ 0.00002618 po MEMEXSOL.

MEMEXSOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,182, s količinom u optjecaju od 1000.00M MEMEXSOL. Tijekom posljednja 24 sata, MEMEXSOL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00008816, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002231.

U kratkoročnim performansama, MEMEXSOL se kretao -- u posljednjem satu i -19.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MEMEXSOL (MEMEXSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 26.18K$ 26.18K $ 26.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.18K$ 26.18K $ 26.18K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEMEXSOL je $ 26.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMEXSOL je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.46. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.18K.