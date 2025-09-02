MContent (MCONTENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -13.81% Promjena cijene (7D) -1.00% Promjena cijene (7D) -1.00%

MContent (MCONTENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MCONTENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCONTENT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCONTENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -13.81% u posljednjih 24 sata i -1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MContent (MCONTENT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Količina u optjecaju 3,683.22T 3,683.22T 3,683.22T Ukupna količina 6.02350546060417e+15 6.02350546060417e+15 6.02350546060417e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija MContent je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCONTENT je 3,683.22T, s ukupnom količinom od 6.02350546060417e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.91M.