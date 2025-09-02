Maya Protocol (CACAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,16762 $ 0,16762 $ 0,16762 24-satna najniža cijena $ 0,173743 $ 0,173743 $ 0,173743 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,16762$ 0,16762 $ 0,16762 24-satna najviša cijena $ 0,173743$ 0,173743 $ 0,173743 Najviša cijena ikada $ 1,43$ 1,43 $ 1,43 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0,09% Promjena cijene (1D) -0,64% Promjena cijene (7D) -2,45% Promjena cijene (7D) -2,45%

Maya Protocol (CACAO) cijena u stvarnom vremenu je $0,171896. Tijekom protekla 24 sata, CACAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0,16762 i najviše cijene $ 0,173743, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CACAO je $ 1,43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CACAO se promijenio za -0,09% u posljednjih sat vremena, -0,64% u posljednjih 24 sata i -2,45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maya Protocol (CACAO)

Tržišna kapitalizacija $ 17,19M$ 17,19M $ 17,19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17,19M$ 17,19M $ 17,19M Količina u optjecaju 100,00M 100,00M 100,00M Ukupna količina 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maya Protocol je $ 17,19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CACAO je 100,00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17,19M.