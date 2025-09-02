Više o KACY

markkacy Cijena (KACY)

1 KACY u USD cijena uživo:

$0.00020552
$0.00020552
+6.50%1D
Grafikon aktualnih cijena markkacy (KACY)
markkacy (KACY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.49%

+6.50%

+8.02%

+8.02%

markkacy (KACY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KACY je trgovalo između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KACY je $ 0.057367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KACY se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, +6.50% u posljednjih 24 sata i +8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu markkacy (KACY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija markkacy je $ 206.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KACY je 999.79M, s ukupnom količinom od 999785557.927889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 206.33K.

markkacy (KACY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz markkacy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz markkacy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz markkacy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz markkacy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.50%
30 dana$ 0-3.49%
60 dana$ 0-38.14%
90 dana$ 0--

Što je markkacy (KACY)

The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth.

Resurs markkacy (KACY)

markkacy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će markkacy (KACY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših markkacy (KACY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za markkacy.

Provjerite markkacy predviđanje cijene sada!

KACY u lokalnim valutama

markkacy (KACY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike markkacy (KACY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KACY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o markkacy (KACY)

Koliko markkacy (KACY) vrijedi danas?
Cijena KACY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KACY u USD?
Trenutačna cijena KACY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija markkacy?
Tržišna kapitalizacija za KACY je $ 206.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KACY?
Količina u optjecaju za KACY je 999.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KACY?
KACY je postigao ATH cijenu od 0.057367 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KACY?
KACY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KACY?
24-satni obujam trgovanja za KACY je -- USD.
Hoće li KACY još narasti ove godine?
KACY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KACY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.