markkacy (KACY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.057367$ 0.057367 $ 0.057367 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) +6.50% Promjena cijene (7D) +8.02% Promjena cijene (7D) +8.02%

markkacy (KACY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KACYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KACY je $ 0.057367, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KACY se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, +6.50% u posljednjih 24 sata i +8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu markkacy (KACY)

Tržišna kapitalizacija $ 206.33K$ 206.33K $ 206.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 206.33K$ 206.33K $ 206.33K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,785,557.927889 999,785,557.927889 999,785,557.927889

Trenutačna tržišna kapitalizacija markkacy je $ 206.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KACY je 999.79M, s ukupnom količinom od 999785557.927889. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 206.33K.