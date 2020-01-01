markkacy (KACY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u markkacy (KACY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

markkacy (KACY) Informacije The $KACY project on the Solana network is a community-driven meme token aiming to foster widespread engagement and participation. Its key objectives include building a strong user base, promoting fun in crypto, and leveraging Solana's speed and low fees for accessibility. The project features a burned liquidity pool and decentralization-focused tokenomics, but it is still in its early phases, with speculative potential for growth. Službena web stranica: https://www.markkacy.lol/ Kupi KACY odmah!

markkacy (KACY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za markkacy (KACY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 195.62K $ 195.62K $ 195.62K Ukupna količina: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Količina u optjecaju: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 195.62K $ 195.62K $ 195.62K Povijesni maksimum: $ 0.057367 $ 0.057367 $ 0.057367 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00019566 $ 0.00019566 $ 0.00019566 Saznajte više o cijeni markkacy (KACY)

markkacy (KACY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike markkacy (KACY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KACY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KACY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KACY tokena, istražite KACY cijenu tokena uživo!

KACY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KACY? Naša KACY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KACY predviđanje cijene tokena odmah!

