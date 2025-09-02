Mainframe (SN25) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24-satna najniža cijena $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 24-satna najviša cijena $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Najviša cijena ikada $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Najniža cijena $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) -6.97% Promjena cijene (7D) -6.97%

Mainframe (SN25) cijena u stvarnom vremenu je $1.31. Tijekom protekla 24 sata, SN25trgovalo je između najniže cijene $ 1.27 i najviše cijene $ 1.33, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN25 je $ 5.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.27.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN25 se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -6.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mainframe (SN25)

Tržišna kapitalizacija $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Količina u optjecaju 2.45M 2.45M 2.45M Ukupna količina 2,446,829.746855963 2,446,829.746855963 2,446,829.746855963

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mainframe je $ 3.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN25 je 2.45M, s ukupnom količinom od 2446829.746855963. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.21M.