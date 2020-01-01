Loop ETH (LPETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Loop ETH (LPETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Loop ETH (LPETH) Informacije Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Službena web stranica: https://www.loopfi.xyz Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view Kupi LPETH odmah!

Loop ETH (LPETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Loop ETH (LPETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Ukupna količina: $ 575.16 $ 575.16 $ 575.16 Količina u optjecaju: $ 575.16 $ 575.16 $ 575.16 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Povijesni maksimum: $ 4,775.49 $ 4,775.49 $ 4,775.49 Povijesni minimum: $ 1,543.04 $ 1,543.04 $ 1,543.04 Trenutna cijena: $ 4,660.57 $ 4,660.57 $ 4,660.57 Saznajte više o cijeni Loop ETH (LPETH)

Loop ETH (LPETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Loop ETH (LPETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LPETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LPETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LPETH tokena, istražite LPETH cijenu tokena uživo!

LPETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LPETH? Naša LPETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LPETH predviđanje cijene tokena odmah!

