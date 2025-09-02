Loop ETH (LPETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4,775.49$ 4,775.49 $ 4,775.49 Najniža cijena $ 1,543.04$ 1,543.04 $ 1,543.04 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Loop ETH (LPETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,660.57. Tijekom protekla 24 sata, LPETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LPETH je $ 4,775.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,543.04.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LPETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loop ETH (LPETH)

Tržišna kapitalizacija $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Količina u optjecaju 575.15 575.15 575.15 Ukupna količina 575.1490127667316 575.1490127667316 575.1490127667316

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loop ETH je $ 2.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LPETH je 575.15, s ukupnom količinom od 575.1490127667316. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.