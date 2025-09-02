Više o LPETH

Loop ETH Logotip

Loop ETH Cijena (LPETH)

Neuvršten

1 LPETH u USD cijena uživo:

$4,660.57
$4,660.57
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Loop ETH (LPETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:04 (UTC+8)

Loop ETH (LPETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 4,775.49
$ 4,775.49

$ 1,543.04
$ 1,543.04

--

--

0.00%

0.00%

Loop ETH (LPETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,660.57. Tijekom protekla 24 sata, LPETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LPETH je $ 4,775.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,543.04.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LPETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loop ETH (LPETH)

$ 2.78M
$ 2.78M

--
--

$ 2.68M
$ 2.68M

575.15
575.15

575.1490127667316
575.1490127667316

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loop ETH je $ 2.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LPETH je 575.15, s ukupnom količinom od 575.1490127667316. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.68M.

Loop ETH (LPETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Loop ETH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Loop ETH u USD iznosila je $ +1,535.5002877340.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Loop ETH u USD iznosila je $ +4,397.7879550630.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Loop ETH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +1,535.5002877340+32.95%
60 dana$ +4,397.7879550630+94.36%
90 dana$ 0--

Što je Loop ETH (LPETH)

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Loop ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Loop ETH (LPETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Loop ETH (LPETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Loop ETH.

Provjerite Loop ETH predviđanje cijene sada!

LPETH u lokalnim valutama

Loop ETH (LPETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Loop ETH (LPETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LPETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Loop ETH (LPETH)

Koliko Loop ETH (LPETH) vrijedi danas?
Cijena LPETH uživo u USD je 4,660.57 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LPETH u USD?
Trenutačna cijena LPETH u USD je $ 4,660.57. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Loop ETH?
Tržišna kapitalizacija za LPETH je $ 2.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LPETH?
Količina u optjecaju za LPETH je 575.15 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LPETH?
LPETH je postigao ATH cijenu od 4,775.49 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LPETH?
LPETH je vidio ATL cijenu od 1,543.04 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LPETH?
24-satni obujam trgovanja za LPETH je -- USD.
Hoće li LPETH još narasti ove godine?
LPETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LPETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:50:04 (UTC+8)

