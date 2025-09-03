LIQUIDATED (LIQQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00169832 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.55% Promjena cijene (7D) +4.80%

LIQUIDATED (LIQQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LIQQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIQQ je $ 0.00169832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIQQ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +4.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LIQUIDATED (LIQQ)

Tržišna kapitalizacija $ 77.34K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.34K Količina u optjecaju 719.68M Ukupna količina 719,682,538.098866

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIQUIDATED je $ 77.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQQ je 719.68M, s ukupnom količinom od 719682538.098866. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.34K.