Više o LIQQ

LIQQ Informacije o cijeni

LIQQ Službena web stranica

LIQQ Tokenomija

LIQQ Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LIQUIDATED Logotip

LIQUIDATED Cijena (LIQQ)

Neuvršten

1 LIQQ u USD cijena uživo:

$0.00010746
$0.00010746$0.00010746
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LIQUIDATED (LIQQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:06:14 (UTC+8)

LIQUIDATED (LIQQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00169832
$ 0.00169832$ 0.00169832

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.55%

+4.80%

+4.80%

LIQUIDATED (LIQQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LIQQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIQQ je $ 0.00169832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIQQ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +4.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LIQUIDATED (LIQQ)

$ 77.34K
$ 77.34K$ 77.34K

--
----

$ 77.34K
$ 77.34K$ 77.34K

719.68M
719.68M 719.68M

719,682,538.098866
719,682,538.098866 719,682,538.098866

Trenutačna tržišna kapitalizacija LIQUIDATED je $ 77.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQQ je 719.68M, s ukupnom količinom od 719682538.098866. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.34K.

LIQUIDATED (LIQQ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LIQUIDATED u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LIQUIDATED u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LIQUIDATED u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LIQUIDATED u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.55%
30 dana$ 0+6.90%
60 dana$ 0-27.47%
90 dana$ 0--

Što je LIQUIDATED (LIQQ)

$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LIQUIDATED (LIQQ)

Službena web-stranica

LIQUIDATED Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LIQUIDATED (LIQQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LIQUIDATED (LIQQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LIQUIDATED.

Provjerite LIQUIDATED predviđanje cijene sada!

LIQQ u lokalnim valutama

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LIQUIDATED (LIQQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LIQQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LIQUIDATED (LIQQ)

Koliko LIQUIDATED (LIQQ) vrijedi danas?
Cijena LIQQ uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LIQQ u USD?
Trenutačna cijena LIQQ u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LIQUIDATED?
Tržišna kapitalizacija za LIQQ je $ 77.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LIQQ?
Količina u optjecaju za LIQQ je 719.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LIQQ?
LIQQ je postigao ATH cijenu od 0.00169832 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LIQQ?
LIQQ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LIQQ?
24-satni obujam trgovanja za LIQQ je -- USD.
Hoće li LIQQ još narasti ove godine?
LIQQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LIQQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:06:14 (UTC+8)

LIQUIDATED (LIQQ) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.