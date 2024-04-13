LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LIQUIDATED (LIQQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LIQUIDATED (LIQQ) Informacije $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Službena web stranica: https://www.liqqcrypto.com/ Kupi LIQQ odmah!

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LIQUIDATED (LIQQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.80K $ 78.80K $ 78.80K Ukupna količina: $ 719.68M $ 719.68M $ 719.68M Količina u optjecaju: $ 719.68M $ 719.68M $ 719.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.80K $ 78.80K $ 78.80K Povijesni maksimum: $ 0.00169832 $ 0.00169832 $ 0.00169832 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001095 $ 0.0001095 $ 0.0001095 Saznajte više o cijeni LIQUIDATED (LIQQ)

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LIQUIDATED (LIQQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LIQQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LIQQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LIQQ tokena, istražite LIQQ cijenu tokena uživo!

LIQQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LIQQ? Naša LIQQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LIQQ predviđanje cijene tokena odmah!

