LaunchTokenBot (CAPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00398438$ 0.00398438 $ 0.00398438 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.45% Promjena cijene (1D) -0.94% Promjena cijene (7D) -9.87% Promjena cijene (7D) -9.87%

LaunchTokenBot (CAPO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAPO je $ 0.00398438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAPO se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -0.94% u posljednjih 24 sata i -9.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LaunchTokenBot (CAPO)

Tržišna kapitalizacija $ 22.19K$ 22.19K $ 22.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.19K$ 22.19K $ 22.19K Količina u optjecaju 969.87M 969.87M 969.87M Ukupna količina 969,872,319.9598476 969,872,319.9598476 969,872,319.9598476

Trenutačna tržišna kapitalizacija LaunchTokenBot je $ 22.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPO je 969.87M, s ukupnom količinom od 969872319.9598476. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.19K.