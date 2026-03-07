CrypstocksAI Cijena danas

Trenutačna cijena CrypstocksAI (MVP) danas je $ 0.0004036, s promjenom od 4.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MVP u USD je $ 0.0004036 po MVP.

CrypstocksAI trenutačno je na #4685 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 MVP. Tijekom posljednja 24 sata, MVP trgovao je između $ 0.0003651 (niska) i $ 0.0004594 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.034922192238754354, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000079294709520812.

U kratkoročnim performansama, MVP se kretao 0.00% u posljednjem satu i -26.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.49K.

Informacije o tržištu CrypstocksAI (MVP)

Poredak No.4685 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 1.49K$ 1.49K $ 1.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 403.60K$ 403.60K $ 403.60K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CrypstocksAI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.49K. Količina u optjecaju MVP je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 403.60K.