KumaDex Token (DKUMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KumaDex Token (DKUMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

KumaDex Token (DKUMA) Informacije Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Službena web stranica: https://www.kumatokens.com/ Bijela knjiga: https://www.kumatokens.com/whitepaper Kupi DKUMA odmah!

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KumaDex Token (DKUMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 44.71K $ 44.71K $ 44.71K Ukupna količina: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Količina u optjecaju: $ 729.71M $ 729.71M $ 729.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.09K $ 71.09K $ 71.09K Povijesni maksimum: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni KumaDex Token (DKUMA)

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KumaDex Token (DKUMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DKUMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DKUMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DKUMA tokena, istražite DKUMA cijenu tokena uživo!

DKUMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DKUMA? Naša DKUMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DKUMA predviđanje cijene tokena odmah!

