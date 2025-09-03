KumaDex Token (DKUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00452426$ 0.00452426 $ 0.00452426 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.25% Promjena cijene (1D) -2.41% Promjena cijene (7D) -8.80% Promjena cijene (7D) -8.80%

KumaDex Token (DKUMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DKUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DKUMA je $ 0.00452426, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DKUMA se promijenio za -1.25% u posljednjih sat vremena, -2.41% u posljednjih 24 sata i -8.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KumaDex Token (DKUMA)

Tržišna kapitalizacija $ 45.88K$ 45.88K $ 45.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.68K$ 72.68K $ 72.68K Količina u optjecaju 729.22M 729.22M 729.22M Ukupna količina 1,155,147,369.4160228 1,155,147,369.4160228 1,155,147,369.4160228

Trenutačna tržišna kapitalizacija KumaDex Token je $ 45.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DKUMA je 729.22M, s ukupnom količinom od 1155147369.4160228. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.68K.