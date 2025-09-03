Više o DKUMA

KumaDex Token Logotip

KumaDex Token Cijena (DKUMA)

Neuvršten

1 DKUMA u USD cijena uživo:

--
----
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KumaDex Token (DKUMA)
KumaDex Token (DKUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00452426
$ 0.00452426$ 0.00452426

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-2.41%

-8.80%

-8.80%

KumaDex Token (DKUMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DKUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DKUMA je $ 0.00452426, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DKUMA se promijenio za -1.25% u posljednjih sat vremena, -2.41% u posljednjih 24 sata i -8.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KumaDex Token (DKUMA)

$ 45.88K
$ 45.88K$ 45.88K

--
----

$ 72.68K
$ 72.68K$ 72.68K

729.22M
729.22M 729.22M

1,155,147,369.4160228
1,155,147,369.4160228 1,155,147,369.4160228

Trenutačna tržišna kapitalizacija KumaDex Token je $ 45.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DKUMA je 729.22M, s ukupnom količinom od 1155147369.4160228. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.68K.

KumaDex Token (DKUMA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KumaDex Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KumaDex Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KumaDex Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KumaDex Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.41%
30 dana$ 0+2.48%
60 dana$ 0-23.31%
90 dana$ 0--

Što je KumaDex Token (DKUMA)

Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs KumaDex Token (DKUMA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

KumaDex Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KumaDex Token (DKUMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KumaDex Token (DKUMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KumaDex Token.

Provjerite KumaDex Token predviđanje cijene sada!

DKUMA u lokalnim valutama

KumaDex Token (DKUMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KumaDex Token (DKUMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DKUMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KumaDex Token (DKUMA)

Koliko KumaDex Token (DKUMA) vrijedi danas?
Cijena DKUMA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DKUMA u USD?
Trenutačna cijena DKUMA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KumaDex Token?
Tržišna kapitalizacija za DKUMA je $ 45.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DKUMA?
Količina u optjecaju za DKUMA je 729.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DKUMA?
DKUMA je postigao ATH cijenu od 0.00452426 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DKUMA?
DKUMA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DKUMA?
24-satni obujam trgovanja za DKUMA je -- USD.
Hoće li DKUMA još narasti ove godine?
DKUMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DKUMA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.