Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.156065 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -5.04% Promjena cijene (7D) +84.27%

Konnect (KCT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KCT je $ 0.156065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KCT se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -5.04% u posljednjih 24 sata i +84.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 5.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.61M Količina u optjecaju 7.17B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Konnect je $ 5.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KCT je 7.17B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.61M.