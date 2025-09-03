KeyFi (KEYFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01775403 $ 0.01775403 $ 0.01775403 24-satna najniža cijena $ 0.01798533 $ 0.01798533 $ 0.01798533 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01775403$ 0.01775403 $ 0.01775403 24-satna najviša cijena $ 0.01798533$ 0.01798533 $ 0.01798533 Najviša cijena ikada $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 Najniža cijena $ 0.00544649$ 0.00544649 $ 0.00544649 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.32% Promjena cijene (7D) +77.00% Promjena cijene (7D) +77.00%

KeyFi (KEYFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0178304. Tijekom protekla 24 sata, KEYFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01775403 i najviše cijene $ 0.01798533, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEYFI je $ 2.57, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00544649.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEYFI se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i +77.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KeyFi (KEYFI)

Tržišna kapitalizacija $ 57.57K$ 57.57K $ 57.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.11K$ 160.11K $ 160.11K Količina u optjecaju 3.23M 3.23M 3.23M Ukupna količina 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075

Trenutačna tržišna kapitalizacija KeyFi je $ 57.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEYFI je 3.23M, s ukupnom količinom od 8994262.442004075. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.11K.