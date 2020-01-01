Keep Network (KEEP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Keep Network (KEEP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Keep Network (KEEP) Informacije A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Službena web stranica: https://keep.network/ Bijela knjiga: https://keep.network/whitepaper Kupi KEEP odmah!

Keep Network (KEEP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Keep Network (KEEP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.38M $ 41.38M $ 41.38M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 75.27M $ 75.27M $ 75.27M Povijesni maksimum: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Povijesni minimum: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Trenutna cijena: $ 0.075056 $ 0.075056 $ 0.075056 Saznajte više o cijeni Keep Network (KEEP)

Keep Network (KEEP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Keep Network (KEEP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KEEP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KEEP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KEEP tokena, istražite KEEP cijenu tokena uživo!

KEEP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KEEP? Naša KEEP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KEEP predviđanje cijene tokena odmah!

