Xai (XAI) Informacije Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Službena web stranica: https://xai.games/ Bijela knjiga: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Kupi XAI odmah!

Xai (XAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xai (XAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.96M $ 77.96M $ 77.96M Ukupna količina: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Količina u optjecaju: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 113.38M $ 113.38M $ 113.38M Povijesni maksimum: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Povijesni minimum: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Trenutna cijena: $ 0.04535 $ 0.04535 $ 0.04535 Saznajte više o cijeni Xai (XAI)

Xai (XAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Xai (XAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XAI tokena, istražite XAI cijenu tokena uživo!

