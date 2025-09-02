Keep Network (KEEP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.073882 24-satna najviša cijena $ 0.079011 Najviša cijena ikada $ 6.1 Najniža cijena $ 0.01905196 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +1.30%

Keep Network (KEEP) cijena u stvarnom vremenu je $0.076245. Tijekom protekla 24 sata, KEEPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.073882 i najviše cijene $ 0.079011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KEEP je $ 6.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01905196.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KEEP se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Keep Network (KEEP)

Tržišna kapitalizacija $ 41.90M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.22M Količina u optjecaju 549.72M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Keep Network je $ 41.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KEEP je 549.72M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.22M.