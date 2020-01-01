K21 (K21) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u K21 (K21), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

K21 (K21) Informacije K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art. Službena web stranica: https://kanon.art/ Kupi K21 odmah!

K21 (K21) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za K21 (K21), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 966.03K $ 966.03K $ 966.03K Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 18.03M $ 18.03M $ 18.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Povijesni maksimum: $ 11.59 $ 11.59 $ 11.59 Povijesni minimum: $ 0.02374923 $ 0.02374923 $ 0.02374923 Trenutna cijena: $ 0.053589 $ 0.053589 $ 0.053589 Saznajte više o cijeni K21 (K21)

K21 (K21) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike K21 (K21) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj K21 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja K21 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku K21 tokena, istražite K21 cijenu tokena uživo!

