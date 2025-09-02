Više o K21

K21 Logotip

K21 Cijena (K21)

Neuvršten

mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena K21 (K21)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:05:14 (UTC+8)

K21 (K21) Informacije o cijeni (USD)

K21 (K21) cijena u stvarnom vremenu je $0.054391. Tijekom protekla 24 sata, K21trgovalo je između najniže cijene $ 0.05309 i najviše cijene $ 0.056105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena K21 je $ 11.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02374923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, K21 se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -5.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu K21 (K21)

Trenutačna tržišna kapitalizacija K21 je $ 982.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju K21 je 18.03M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.

K21 (K21) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz K21 u USD iznosila je $ -0.00067495334042192.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz K21 u USD iznosila je $ +0.0113278667.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz K21 u USD iznosila je $ +0.0322603844.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz K21 u USD iznosila je $ +0.01652537677658821.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00067495334042192-1.22%
30 dana$ +0.0113278667+20.83%
60 dana$ +0.0322603844+59.31%
90 dana$ +0.01652537677658821+43.64%

Što je K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs K21 (K21)

K21 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će K21 (K21) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših K21 (K21) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za K21.

Provjerite K21 predviđanje cijene sada!

K21 u lokalnim valutama

K21 (K21) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike K21 (K21) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o K21 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o K21 (K21)

Koliko K21 (K21) vrijedi danas?
Cijena K21 uživo u USD je 0.054391 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena K21 u USD?
Trenutačna cijena K21 u USD je $ 0.054391. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija K21?
Tržišna kapitalizacija za K21 je $ 982.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za K21?
Količina u optjecaju za K21 je 18.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za K21?
K21 je postigao ATH cijenu od 11.59 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za K21?
K21 je vidio ATL cijenu od 0.02374923 USD.
Koliki je obujam trgovanja za K21?
24-satni obujam trgovanja za K21 je -- USD.
Hoće li K21 još narasti ove godine?
K21 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte K21 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
K21 (K21) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
