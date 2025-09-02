K21 (K21) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.05309, 24-satna najviša cijena $ 0.056105, Najviša cijena ikada $ 11.59, Najniža cijena $ 0.02374923, Promjena cijene (1H) -0.25%, Promjena cijene (1D) -1.22%, Promjena cijene (7D) -5.24%

K21 (K21) cijena u stvarnom vremenu je $0.054391. Tijekom protekla 24 sata, K21trgovalo je između najniže cijene $ 0.05309 i najviše cijene $ 0.056105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena K21 je $ 11.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02374923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, K21 se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -5.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu K21 (K21)

Tržišna kapitalizacija $ 982.99K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M, Količina u optjecaju 18.03M, Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija K21 je $ 982.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju K21 je 18.03M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.