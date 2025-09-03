Jasper (JASPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) +3.48% Promjena cijene (7D) +9.00% Promjena cijene (7D) +9.00%

Jasper (JASPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, JASPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JASPER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JASPER se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +3.48% u posljednjih 24 sata i +9.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jasper (JASPER)

Tržišna kapitalizacija $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,734,353.95718 999,734,353.95718 999,734,353.95718

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jasper je $ 30.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju JASPER je 999.73M, s ukupnom količinom od 999734353.95718. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.80K.