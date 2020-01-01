Interport Token (ITP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Interport Token (ITP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Interport Token (ITP) Informacije Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Službena web stranica: https://interport.fi/ Bijela knjiga: https://docs.interport.fi/ Kupi ITP odmah!

Interport Token (ITP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Interport Token (ITP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 545.49K $ 545.49K $ 545.49K Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Povijesni maksimum: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Povijesni minimum: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 Trenutna cijena: $ 0.01561552 $ 0.01561552 $ 0.01561552 Saznajte više o cijeni Interport Token (ITP)

Interport Token (ITP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Interport Token (ITP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ITP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ITP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ITP tokena, istražite ITP cijenu tokena uživo!

ITP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ITP? Naša ITP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ITP predviđanje cijene tokena odmah!

