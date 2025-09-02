Više o ITP

Interport Token Cijena (ITP)

1 ITP u USD cijena uživo:

$0.01561552
$0.01561552
+3.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Interport Token (ITP)
Interport Token (ITP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

+3.13%

-0.48%

-0.48%

Interport Token (ITP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01561552. Tijekom protekla 24 sata, ITPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01514204 i najviše cijene $ 0.01561552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITP je $ 6.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0041233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.13% u posljednjih 24 sata i -0.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Interport Token (ITP)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Interport Token je $ 545.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITP je 34.93M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.

Interport Token (ITP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Interport Token u USD iznosila je $ +0.00047348.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Interport Token u USD iznosila je $ +0.0049603729.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Interport Token u USD iznosila je $ +0.0130332626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Interport Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00047348+3.13%
30 dana$ +0.0049603729+31.77%
60 dana$ +0.0130332626+83.46%
90 dana$ 0--

Što je Interport Token (ITP)

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

Resurs Interport Token (ITP)

Službena web-stranica

Interport Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Interport Token (ITP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Interport Token (ITP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Interport Token.

Provjerite Interport Token predviđanje cijene sada!

ITP u lokalnim valutama

Interport Token (ITP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Interport Token (ITP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ITP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Interport Token (ITP)

Koliko Interport Token (ITP) vrijedi danas?
Cijena ITP uživo u USD je 0.01561552 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ITP u USD?
Trenutačna cijena ITP u USD je $ 0.01561552. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Interport Token?
Tržišna kapitalizacija za ITP je $ 545.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ITP?
Količina u optjecaju za ITP je 34.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ITP?
ITP je postigao ATH cijenu od 6.96 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ITP?
ITP je vidio ATL cijenu od 0.0041233 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ITP?
24-satni obujam trgovanja za ITP je -- USD.
Hoće li ITP još narasti ove godine?
ITP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ITP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.