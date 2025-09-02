Interport Token (ITP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01514204 24-satna najniža cijena $ 0.01561552 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 6.96 Najniža cijena $ 0.0041233 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.13% Promjena cijene (7D) -0.48%

Interport Token (ITP) cijena u stvarnom vremenu je $0.01561552. Tijekom protekla 24 sata, ITPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01514204 i najviše cijene $ 0.01561552, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITP je $ 6.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0041233.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.13% u posljednjih 24 sata i -0.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Interport Token (ITP)

Tržišna kapitalizacija $ 545.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.34M Količina u optjecaju 34.93M Ukupna količina 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Interport Token je $ 545.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITP je 34.93M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.34M.